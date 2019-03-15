В Новой Зеландии террористы расстреливали людей в мечетях и вели видеотрансляцию

В одной из мечетей в пригороде Крайстчерча находились около 300 человек. В нее вошел и открыл огонь белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. При этом он вел онлайн-трансляцию нападения.
Стрелка поймали. Им оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. Перед нападением мужчина опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.
По данным Интерфакса, аналогичное нападение произошло в другой мечети, в центре города. Там находилось около 200 человек.
ТАСС сообщает, что полиция поймала четырех нападавших.