В отношении скандальной телеведущей составили протокол о дискредитации армии

Телеведущая Настя Ивлеева вновь оказалась в центре скандала. И с "голой" вечеринкой это никак не связано.

Причиной стали ее посты в запрещенной в Россиии соцсети.

Что произошло

24 февраля и 1 марта 2022 года Ивлеева выложила две публикации. В них она высказалась против проведения спецоперации и призывала российские власти остановиться, напоминает Газета.Ru.

После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023-го девушка скрыла их из ленты, но потом снова сделала посты доступными, пишет Telegram-канал Shot.

Блогер и телеведущая пока не прокомментировала информацию о деле.

Штраф

Если Ивлееву признаю виновной, ей грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей.

Скандал

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

При этом фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката.

Агрессия

Между тем советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал "голую вечеринку" Ивлеевой одним из проявлений психологической агрессии против России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале