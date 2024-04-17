В отношении скандальной телеведущей составили протокол о дискредитации армии

Причиной стали ее посты в запрещенной в Россиии соцсети.
Что произошло
24 февраля и 1 марта 2022 года Ивлеева выложила две публикации. В них она высказалась против проведения спецоперации и призывала российские власти остановиться, напоминает Газета.Ru.
После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023-го девушка скрыла их из ленты, но потом снова сделала посты доступными, пишет Telegram-канал Shot.
Блогер и телеведущая пока не прокомментировала информацию о деле.
Штраф
Если Ивлееву признаю виновной, ей грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей.
Скандал
Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.
На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.
При этом фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката.
Агрессия
Между тем советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал "голую вечеринку" Ивлеевой одним из проявлений психологической агрессии против России.
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