В отставку уйдет правительство Мишустина

Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина уйдет в отставку.

Это произойдет после инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Новый кабмин передаст свои полномочия сразу после того, как глава государства вступит в должность, пишет РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила — структура кабинета министров, вероятно, будет корректироваться. Однако основные кадры останутся неизменными, указывает Газета.Ru.

Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства состоится 7 мая 2024 года.

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