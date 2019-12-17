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17 декабря
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Политика

В Пакистане казнят бывшего президента за отмену конституции и защиту коррупционеров

Специальный суд Пакистана вынес смертельный приговор экс-президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу за его деяния 12-летней давности.

Бывший президент Пакестана Первез Мушарраф
Бывший президент Пакестана Первез Мушарраф
https://www.instagram.com/feodosiaonline/

Как сообщает Российская газета, вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей. Ее председатель объявил, что Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей конституции Пакистана.

Экс-президент обвиняется в приостановлении действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году. Он также издал Указ о национальном примирении, который предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей Пакистана, находившихся у власти с 1988 по 1999 год.

Высокий суд Исламабада 28 ноября отложил объявление приговора Специальным судом по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа в связи c петицией МВД Пакистана. Представители ведомства запросили отсрочку для дополнительного анализа аргументов по делу.

Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

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