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Политика

В Париже начались массовые беспорядки

Такая бурная реакция началась после оглашения результатов первого тура парламентских выборов в стране, сообщают РИА Новости.

Франция.
Франция.
Фото: ru.freepik.com, автор vecstock.

Сейчас во Франции жгут мусорные баки и сжигают бутики, бьют витрины кафе. Демонстранты выступают таким образом против победы "Национального объединения".

Сначала демонстрация происходила мирно, но потом к гражданам присоединилась black bloc молодежь — радикалы. По началу обходились запуском фейерверков, затем уже начался дебош.

По итогам голосования в первом туре "Национальное объединение" занимает лидирующую строчку с 34,2% голосов. Коалиция Эммануэля Макрона занимает третье место с с 21,5% голосов.

Поскольку "Национальное объединение" победила, то получит 240-270 из 577 мест в парламенте. Коалиция Макрона потеряла около 160 мест и займет 90.

Ранее сообщалось, что в двух странах Европы одновременно распустили парламент.

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