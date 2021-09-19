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Политика

В перчатках и с опущенным забралом. Большой фоторепортаж с выборов-2021

Трехдневные выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного собрания в Алтайском крае подходят к концу. До закрытия избирательных участков остается менее четырех часов.

Выборы-2021.
Выборы-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Как неоднократно подчеркивали в региональном избиркоме, при организации выборов были предприняты беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан во время голосования.

Что касается каких-либо нарушений выборного законодательства, то серьезных инцидентов, способных повлиять на результат голосования, в крае не выявлено.

Если же говорить о явке избирателей, то в нашем регионе она прогнозируемо не зашкаливает.

Так, по состоянию на 15 часов 19 сентября, в голосовании приняли участие более 615 тысяч избирателей — это 34,49%.

Как проходят выборы — в большом фоторепортаже altapress.ru.

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