В перепалке с политологом телеведущий Соловьев похвалил итальянские СМИ

Телеведущий Владимир Соловьев полагает, что единственной западной страной, в которой в прессе объективно рассказывается о политической жизни России, является Италия, рассказал журналист в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».

«На Западе объективные СМИ, а в России — нет? Это ты мне из Америки рассказываешь? Посмотри, как вы показываете Россию, какой у вас там баланс. Единственная западная страна, где более-менее есть баланс — это Италия», — заявил Соловьев в перепалке с американским политологом Ариэлем Коэном.

По его словам, медиа всех европейских и североамериканских стран, в отличие от итальянских СМИ, крайне негативно рассказывают о России.

Ранее СМИ сообщили, что Соловьев якобы подал документы для получения гражданства Италии, пишет ura.ru. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме.

Вскоре сам телеведущий рассказал о том, что не собирается становится гражданином Италии. Тем не менее Соловьев не скрывает, что у него уже давно есть элитная недвижимость в Италии — роскошная вилла на озере Комо, напоминает «Дни.ру».