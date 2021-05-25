В первый день предварительного голосования «Единой России» в Алтайском крае приняли участие 11 тысяч человек

По данным Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, 24 мая, в первый день голосования, на сайте pg.er.ru свои голоса за кандидатов отдали 10857 избирателей.

Пресс-служба «Единой России»

«Несмотря на то, что в первый день голосования наблюдались перебои в работе сайта, причиной которых становились, в том числе, и многочисленные DDoS — атаки, почти 11 тысяч жителей края приняли участие в голосовании. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. Впереди у нас еще пять дней онлайн-голосования. А в воскресенье, 30 мая, все желающие проголосовать традиционным оффлайн-способом, смогут это сделать на счетных участках», — рассказал член оргкомитета Денис Голобородько.

Напомним, в предварительном голосовании в Алтайском крае участвует 438 кандидатов. Среди них — 93 участника зарегистрировались на выборы в Государственную Думу 8 созыва, 345 — в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

В системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация желающих принять участие в процедуре продолжиться до 28 мая.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Победители будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре.