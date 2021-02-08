В подъезде дома полицейские задержали депутата-коммуниста

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщает его коллега по партии — депутат Госдумы Ольга Алимова в своем Telegram -канале.

По ее словам, Бондаренко полицейские ждали в подъезде его дома и затем увезли в отдел.

Причина задержания неизвестна.

Интерес правоохранителей к коммунисту может быть связан с несколькими обстоятельствами — растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе, присутствие Бондаренко на протестной акции 31 января в качестве наблюдателя, либо его заявление о готовности выйти на выборы, предположила депутат Госдумы, пишет Lenta.ru.

Официальный представитель областного главка МВД Анастасия Захарова заявила, что сведения о задержании Бондаренко уточняются.