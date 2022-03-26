26 марта
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Политика

В Польше захотели «вернуть» Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по его мнению, является территорией Польши.

Калининград.
Калининград.
Aleksander Kaasik, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Отставной генерал сообщил это в интервью газете Do Rzeczy. Скшипчак однако признал, что на сегодняшний день Калининградская область «не имеет военного значения».

Политолог Юрий Бондаренко в беседе с «Известиями» заявил, что не удивлен словам польского генерала.

«Я не удивлен подобным заявлениям пусть и отставного, но все-таки высокого ранга генерала польского. Правда, с трудом могу вспомнить, когда это успел Кенигсберг побывать польским. Восточно-прусский был, германский был, российским был, польским — не помню», — отметил эксперт.

Таких заявлений будет много, но все они будут носить словесный характер и никакой провокации не будет, считает политолог.

«У нас абсолютно серьезное оружие, „Искандеры“ (оперативно-тактические ракетные комплексы, — прим. ред.). Пять минут — и Варшава останется в воспоминаниях. Тут говорить не о чем», — добавил Бондаренко.

«Как поднимет, так и опустит», — прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова требование Скшипчака поднять вопрос о принадлежности Калининградской области.

А ранее болгарский генерал заявил о скорой капитуляции Украины.

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