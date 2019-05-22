«Сюжет навеял»: из польского музея выгнали музыкантов за песню «Темная ночь»

В Польше запретили исполнять песню военных лет «Темная ночь». Музей Второй мировой войны в Гданьске объяснил это «недвусмысленно пропагандистским характером» произведения, передает РИА Новости. Сюжет песни навеял работникам музея мысли об убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин.

Об инциденте рассказал в Facebook музыкант Петр Косевский. Он с коллегами выступал в музее в рамках акции «Ночь музеев» и исполнял военные песни, рассчитывая, что искусство может объединить поляков и натолкнуть на размышления о том, что можно сделать, чтобы война не повторилась.

Коллектив исполнил четыре из шести запланированных песен. Во время исполнения «Темной ночи», по словам музыканта, директор музея приказал прекратить выступление, поскольку «это большевистская песня и есть запрет на ее исполнение». В ответ Косевский заявил, что репертуар был согласован с дирекцией музея. Тем не менее музыкантов вынудили покинуть территорию.

В заявлении учреждения говорится, что причиной конфликта стал «недвусмысленно пропагандистский характер произведения «Темная ночь», созданного в 1943 году для пропагандистского производства советской кинематографии под названием «Два солдата».

По версии музея, песня «Темная ночь» «изображает размышление советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине», пишет bfm.ru.

Этот сюжет навеял работникам музея мысли об убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин в районах, населенных поляками.

При этом руководство музея обвиняет музыкантов в провокации.