Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Сюжет навеял»: из польского музея выгнали музыкантов за песню «Темная ночь»

В Польше запретили исполнять песню военных лет «Темная ночь». Музей Второй мировой войны в Гданьске объяснил это «недвусмысленно пропагандистским характером» произведения, передает РИА Новости. Сюжет песни навеял работникам музея мысли об убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин.

Памятник советстким воинам в городе Ополе (Польша).
Памятник советстким воинам в городе Ополе (Польша).
photo.qip.ru

Об инциденте рассказал в Facebook музыкант Петр Косевский. Он с коллегами выступал в музее в рамках акции «Ночь музеев» и исполнял военные песни, рассчитывая, что искусство может объединить поляков и натолкнуть на размышления о том, что можно сделать, чтобы война не повторилась.

Коллектив исполнил четыре из шести запланированных песен. Во время исполнения «Темной ночи», по словам музыканта, директор музея приказал прекратить выступление, поскольку «это большевистская песня и есть запрет на ее исполнение». В ответ Косевский заявил, что репертуар был согласован с дирекцией музея. Тем не менее музыкантов вынудили покинуть территорию.

В заявлении учреждения говорится, что причиной конфликта стал «недвусмысленно пропагандистский характер произведения «Темная ночь», созданного в 1943 году для пропагандистского производства советской кинематографии под названием «Два солдата».

По версии музея, песня «Темная ночь» «изображает размышление советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине», пишет bfm.ru.

Этот сюжет навеял работникам музея мысли об убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин в районах, населенных поляками.

При этом руководство музея обвиняет музыкантов в провокации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость