В пользу граждан. Частично отменили комиссию при оплате услуг ЖКХ

Госдума, наконец, смогла частично преодолеть сопротивление банковского лобби и принять решение в пользу граждан. А именно, c июля 2024 года комиссия при оплате услуг ЖКХ не будет взиматься с пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий.