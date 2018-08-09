В посольстве России назвали новые санкции США «драконовскими»

США ввели «драконовские» санкции против России под надуманным предлогом. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые „драконовские“ санкции под надуманным предлогом „использования правительством Российской Федерации“ нервно-паралитического вещества „Новичок“ против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии дипмиссии.

8 августа госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Первый пакет документов касается запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. Эти санкции могут ввести через 15 дней.

Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести через 90 дней, могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.

США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.