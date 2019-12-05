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Политика

В правительстве Алтайского края подтвердили увольнение вице-премьера Дитятева

Зампред правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев действительно покинет свой пост. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства.

Павел Дитятев.
Павел Дитятев.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря. Пока он находится в отпуске, говорится в сообщении.

Причины увольнения не уточняются. По некоторым данным, он может уехать на работу в Москву.

Что известно о Павле Дитятеве

Павел Дитятев родился 25 июля 1977 года в е Барнауле. В 1999 году окончил политех по специальности «информационные системы в экономике». В начале карьеры Павел Дитятев работал программистом, менеджером в коммерческих организациях.

С июня 1999 года трудился в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике — ведущим экономистом, главным экономистом, консультантом, заместителем начальника отдела финансирования непроизводственной сферы.

В 2006 году стал начальником отдела внутреннего долга, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

В январе 2017 года Павел Дитятев назначен заместителем министра финансов Алтайского края, в октябре 2018 года — зампредом правительства Алтайского края, министром экономического развития.

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