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Политика

В правительстве России поделили сферы влияния и контроль за бюджетными потоками

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Теперь за каждой госпрограммой закреплен ответственный вице-премьер, который будет управлять реализацией всех процессов и отвечать за конечный результат.

По словам Михаила Мишустина, внедрение института кураторства сделает исполнение госпрограмм более гибким и своевременным. Даже в условиях борьбы с коронавирусом.

«Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии», — сказано в правительственном сообщении.

Кто и что теперь контролирует

Андрей Белоусов, первый вице-премьер:

  • «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)
  • «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)
  • «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)

Виктория Абрамченко, вице-премьер Виктория Абрамченко:

  • Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России)
  • «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)
  • «Комплексное развитие сельских территорий» (Минсельхоз России)
  • «Охрана окружающей среды» (Минприроды России)
  • «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)
  • «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)
  • Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз России)

Юрий Борисов, вице-премьер:

  • «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (Минпромторг России)
  • «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг России)
  • «Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)
  • «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)
  • «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (Минпромторг России)
  • «Космическая деятельность России» (госкорпорация «Роскосмос»)
  • «Обеспечение обороноспособности страны» (Минобороны России)
  • «Обеспечение государственной безопасности» (ФСБ России)
  • «Обеспечение защиты личности, общества и государства» (Росгвардия)
  • «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)
  • «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)
  • «Мобилизационная подготовка РФ» (ГУСП)

Татьяна Голикова, вице-премьер:

  • «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)
  • «Развитие образования» (Минпросвещения России)
  • «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)
  • «Доступная среда» (Минтруд России)
  • «Содействие занятости населения» (Минтруд России)
  • «Развитие культуры» (Минкультуры России)
  • «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (Минздрав России)
  • «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)

Дмитрий Григоренко, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ:

  • «Юстиция» (Минюст России)
  • «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.

Александр Новак, вице-премьер Александр Новак:

  • «Развитие энергетики» (Минэнерго России)
  • «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (госкорпорация «Росатом»)
  • «Управление государственным материальным резервом» (Росрезерв)

Алексей Оверчук, вице-премьер:

  • «Внешнеполитическая деятельность» (МИД России)
  • «Содействие международному развитию» (МИД России)
  • «Национальная система пространственных данных» (Росреестр)

Юрий Трутнев, вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО

  • «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)
  • «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)
  • «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)

Марат Хуснуллин, вице-премьер

  • «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» (Минстрой России)
  • «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)
  • «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)
  • «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер

  • «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)
  • «Развитие туризма»
  • «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)
  • «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)
  • «Информационное общество» (Минцифры России)
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