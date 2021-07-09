В правительстве России поделили сферы влияния и контроль за бюджетными потоками

Теперь за каждой госпрограммой закреплен ответственный вице-премьер, который будет управлять реализацией всех процессов и отвечать за конечный результат.
По словам Михаила Мишустина, внедрение института кураторства сделает исполнение госпрограмм более гибким и своевременным. Даже в условиях борьбы с коронавирусом.
«Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии», — сказано в правительственном сообщении.
Кто и что теперь контролирует
Андрей Белоусов, первый вице-премьер:
- «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Минэкономразвития России)
- «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)
- «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России)
Виктория Абрамченко, вице-премьер Виктория Абрамченко:
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз России)
- «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз России)
- «Комплексное развитие сельских территорий» (Минсельхоз России)
- «Охрана окружающей среды» (Минприроды России)
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды России)
- «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды России)
- Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз России)
Юрий Борисов, вице-премьер:
- «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (Минпромторг России)
- «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг России)
- «Развитие авиационной промышленности» (Минпромторг России)
- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (Минпромторг России)
- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (Минпромторг России)
- «Космическая деятельность России» (госкорпорация «Роскосмос»)
- «Обеспечение обороноспособности страны» (Минобороны России)
- «Обеспечение государственной безопасности» (ФСБ России)
- «Обеспечение защиты личности, общества и государства» (Росгвардия)
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (МЧС России)
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (МВД России)
- «Мобилизационная подготовка РФ» (ГУСП)
Татьяна Голикова, вице-премьер:
- «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)
- «Развитие образования» (Минпросвещения России)
- «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)
- «Доступная среда» (Минтруд России)
- «Содействие занятости населения» (Минтруд России)
- «Развитие культуры» (Минкультуры России)
- «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (Минздрав России)
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (Минпромторг России)
Дмитрий Григоренко, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ:
- «Юстиция» (Минюст России)
- «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.
Александр Новак, вице-премьер Александр Новак:
- «Развитие энергетики» (Минэнерго России)
- «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (госкорпорация «Росатом»)
- «Управление государственным материальным резервом» (Росрезерв)
Алексей Оверчук, вице-премьер:
- «Внешнеполитическая деятельность» (МИД России)
- «Содействие международному развитию» (МИД России)
- «Национальная система пространственных данных» (Росреестр)
Юрий Трутнев, вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО
- «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (Минвостокразвития России)
- «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (Минвостокразвития России)
- «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Минэкономразвития России)
Марат Хуснуллин, вице-премьер
- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» (Минстрой России)
- «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (Минфин России)
- «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (Минэкономразвития России)
- «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (Минэкономразвития России)
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России)
- «Развитие туризма»
- «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)
- «Реализация государственной национальной политики» (ФАДН России)
- «Информационное общество» (Минцифры России)