В правительстве России поделили сферы влияния и контроль за бюджетными потоками

Теперь за каждой госпрограммой закреплен ответственный вице-премьер, который будет управлять реализацией всех процессов и отвечать за конечный результат.

По словам Михаила Мишустина, внедрение института кураторства сделает исполнение госпрограмм более гибким и своевременным. Даже в условиях борьбы с коронавирусом.

«Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии», — сказано в правительственном сообщении.

Кто и что теперь контролирует

Андрей Белоусов, первый вице-премьер:

«Экономическое развитие и инновационная экономика» ( Минэкономразвития России)

Минэкономразвития России) «Развитие транспортной системы» ( Минтранс России)

Минтранс России) «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» ( Минфин России)

Виктория Абрамченко, вице-премьер Виктория Абрамченко:

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия ( Минсельхоз России)

сырья и продовольствия Минсельхоз России) «Развитие рыбохозяйственного комплекса» ( Минсельхоз России)

Минсельхоз России) «Комплексное развитие сельских территорий» ( Минсельхоз России)

Минсельхоз России) «Охрана окружающей среды» ( Минприроды России)

Минприроды России) «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ( Минприроды России)

Минприроды России) «Развитие лесного хозяйства» ( Минприроды России)

Минприроды России) Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ ( Минсельхоз России)

Юрий Борисов, вице-премьер:

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» ( Минпромторг России)

Минпромторг России) «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ( Минпромторг России)

Минпромторг России) «Развитие авиационной промышленности» ( Минпромторг России)

Минпромторг России) «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» ( Минпромторг России)

Минпромторг России) «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» ( Минпромторг России)

Минпромторг России) «Космическая деятельность России» ( госкорпорация «Роскосмос»)

госкорпорация «Роскосмос») «Обеспечение обороноспособности страны» ( Минобороны России)

Минобороны России) «Обеспечение государственной безопасности» ( ФСБ России)

ФСБ России) «Обеспечение защиты личности , общества и государства» ( Росгвардия)

общества и государства» Росгвардия) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ( МЧС России)

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» МЧС России) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» ( МВД России)

МВД России) «Мобилизационная подготовка РФ» ( ГУСП)

Татьяна Голикова, вице-премьер:

«Развитие здравоохранения» ( Минздрав России)

Минздрав России) «Развитие образования» ( Минпросвещения России)

Минпросвещения России) «Социальная поддержка граждан» ( Минтруд России)

Минтруд России) «Доступная среда» ( Минтруд России)

Минтруд России) «Содействие занятости населения» ( Минтруд России)

Минтруд России) «Развитие культуры» ( Минкультуры России)

Минкультуры России) «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» ( Минздрав России)

Минздрав России) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» ( Минпромторг России)

Дмитрий Григоренко, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ:

«Юстиция» ( Минюст России)

Минюст России) «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» ( Минфин России) в части развития налоговой и таможенной системы , управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.

Александр Новак, вице-премьер Александр Новак:

«Развитие энергетики» ( Минэнерго России)

Минэнерго России) «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» ( госкорпорация «Росатом»)

госкорпорация «Росатом») «Управление государственным материальным резервом» ( Росрезерв)

Алексей Оверчук, вице-премьер:

«Внешнеполитическая деятельность» ( МИД России)

МИД России) «Содействие международному развитию» ( МИД России)

МИД России) «Национальная система пространственных данных» ( Росреестр)

Юрий Трутнев, вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО

«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» ( Минвостокразвития России)

Минвостокразвития России) «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» ( Минвостокразвития России)

Минвостокразвития России) «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ( Минэкономразвития России)

Марат Хуснуллин, вице-премьер

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» ( Минстрой России)

Минстрой России) «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» ( Минфин России)

Минфин России) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» ( Минэкономразвития России)

Минэкономразвития России) «Социально-экономическое развитие Калининградской области» ( Минэкономразвития России)

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер