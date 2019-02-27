В правительстве станут по-другому считать прожиточный минимум пенсионера

Изменение порядка того, как должен определяться прожиточный минимум пенсионера определения, стоит в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2019 год. Согласно плану, утвержденному еще в декабре 2018 года, Минтруд должен был внести законопроект в правительство РФ в январе, в Госдуму — в марте.
«Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах. Потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто», — сказал Путин.
Голикова сообщила, что анализировала с коллегами ситуацию.
Татьяна Голикова,
вице-премьер правительства России:
У нас пока нет данных за 2018 год, но мы проанализировали данные за 2017 год. Ниже того прожиточного минимума, который должен был быть установлен, он установлен в 14 регионах страны. Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации.