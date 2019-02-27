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Политика

В правительстве станут по-другому считать прожиточный минимум пенсионера

Правительство РФ готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера. Об этом 27 февраля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

Изменение порядка того, как должен определяться прожиточный минимум пенсионера определения, стоит в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2019 год. Согласно плану, утвержденному еще в декабре 2018 года, Минтруд должен был внести законопроект в правительство РФ в январе, в Госдуму — в марте.

«Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах. Потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто», — сказал Путин.

Голикова сообщила, что анализировала с коллегами ситуацию.

Татьяна Голикова,
вице-премьер правительства России:

У нас пока нет данных за 2018 год, но мы проанализировали данные за 2017 год. Ниже того прожиточного минимума, который должен был быть установлен, он установлен в 14 регионах страны. Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации.

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