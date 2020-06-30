В программе Познера глава ЦИК и ведущий говорили об обнулении сроков президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в программе «Познер» в эфире Первого канала обсудила с ведущим Владимиром Познером мнение о том, что главная цель принятия поправок в Конституцию РФ — обнуление президентских сроков Владимира Путина.

«Очень многие из тех людей, кто против поправок , говорят, что это затеяно только для того, чтобы президент Путин мог продлить свой срок. Я с этим не согласен, мне кажется, что, если бы он хотел продлить свой срок, это можно было бы сделать гораздо менее сложно, без больших усилий, без поправок в Конституцию и так далее», — заявил Познер.

Ведущий сказал, что его больше возмутило то, как россиянам сообщили об обнулении. «Я, знаете, вспомнил анекдот о рояле в кустах. Я бы сказал, насколько (информацию сообщили) без уважения к моему мыслительному аппарату».

«Я с вами согласна в том, что не поэтому Владимир Владимирович предложил эти поправки», — ответила Памфилова.

«Это очевидно», — добавил Познер.

То, что избиратели были поставлены перед фактом об обнулении президентских сроков Владимира Путина, глава ЦИК не прокомментировала, пишет znak.com.

Общероссийское голосование по проекту поправок к Конституции проходит с 25 июня и продлится до 1 июля, которое указом президента объявлено выходным днем.