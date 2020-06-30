Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

В программе Познера глава ЦИК и ведущий говорили об обнулении сроков президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в программе «Познер» в эфире Первого канала обсудила с ведущим Владимиром Познером мнение о том, что главная цель принятия поправок в Конституцию РФ — обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

«Очень многие из тех людей, кто против поправок , говорят, что это затеяно только для того, чтобы президент Путин мог продлить свой срок. Я с этим не согласен, мне кажется, что, если бы он хотел продлить свой срок, это можно было бы сделать гораздо менее сложно, без больших усилий, без поправок в Конституцию и так далее», — заявил Познер.

Ведущий сказал, что его больше возмутило то, как россиянам сообщили об обнулении. «Я, знаете, вспомнил анекдот о рояле в кустах. Я бы сказал, насколько (информацию сообщили) без уважения к моему мыслительному аппарату».

«Я с вами согласна в том, что не поэтому Владимир Владимирович предложил эти поправки», — ответила Памфилова.

«Это очевидно», — добавил Познер.

То, что избиратели были поставлены перед фактом об обнулении президентских сроков Владимира Путина, глава ЦИК не прокомментировала, пишет znak.com.

Общероссийское голосование по проекту поправок к Конституции проходит с 25 июня и продлится до 1 июля, которое указом президента объявлено выходным днем.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость