В разных городах России задерживают участников митингов против пенсионной реформы

Больше всего задержанных в Омске — 44 человека. Далее следуют Томск (25), Хабаровск (14), Уфа (14) и Челябинск (13).
В числе задержанных есть несколько несовершеннолетних.
По данным «Новой газеты», в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Тайга.инфо сообщает, что в Новосибирске на несанкционированной акции полиция начала оттеснять протестующих вместе с журналистами, дубинкой ударили даже корреспондента издания.
В Барнауле митинг против пенсионной реформы прошел спокойно.
В Питере рядом с местом проведения акции протеста стоят вот такие фургоны с колючей проволокой: https://t.co/Hjx1SV2BLK— Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.
Фото: Давид Френкель pic.twitter.com/5WpMl8nNYs