В разных городах России задерживают участников митингов против пенсионной реформы

9 сентября во многих российских городах проходят митинги против пенсионной реформы. В 19 городах уже задержали 153 человека, сообщает « Новая газета » со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Омске — 44 человека. Далее следуют Томск (25), Хабаровск (14), Уфа (14) и Челябинск (13).

В числе задержанных есть несколько несовершеннолетних.

По данным «Новой газеты», в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Тайга.инфо сообщает, что в Новосибирске на несанкционированной акции полиция начала оттеснять протестующих вместе с журналистами, дубинкой ударили даже корреспондента издания.

В Барнауле митинг против пенсионной реформы прошел спокойно.