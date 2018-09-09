Читайте нас в соцсетях
9 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Политика
155

В разных городах России задерживают участников митингов против пенсионной реформы

9 сентября во многих российских городах проходят митинги против пенсионной реформы. В 19 городах уже задержали 153 человека, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Больше всего задержанных в Омске — 44 человека. Далее следуют Томск (25), Хабаровск (14), Уфа (14) и Челябинск (13).

В числе задержанных есть несколько несовершеннолетних.

По данным «Новой газеты», в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. Тайга.инфо сообщает, что в Новосибирске на несанкционированной акции полиция начала оттеснять протестующих вместе с журналистами, дубинкой ударили даже корреспондента издания.

В Барнауле митинг против пенсионной реформы прошел спокойно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка