В региональном отделении «Единой России» подвели итоги Единого дня голосования

Напомним, 9 сентября в Алтайском крае прошел Единый день голосования. Жители региона голосовали за кандидатов в губернаторы, а также выбирали депутатов местного уровня и глав городских сельских поселений.

Как отметил на брифинге, посвященном итогам выборов секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко — более 70% избранных депутатов — это либо члены партии, либо те, кто были поддержаны и выдвинуты от нее.

Если говорить о губернаторских выборах, то результат, с которым Виктор Томенко одержал победу, в партии называют достойным.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения «Единой России»:

Я считаю, что регион сегодня не только определился с губернатором — высшим должностным лицом, регион сегодня определил свое будущее в части той большой программы, которую мы вместе с жителями края формировали за эти 3 месяца. И мы не сомневаемся, что данная предвыборная программа станет программой работы не только избранного губернатора, но и той большой команды исполнительной власти, которая сегодня придет и будет эти предложения реализовывать в дела. Это все пойдет на развитие нашего региона.

Как рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов — если говорить от имени партии, выдвинувшей кандидата — результат голосования за Виктора Томенко можно считать удовлетворительным.

Андрей Клюзов,

руководитель регионального исполкома «Единой России»:

По большому счету, если посмотреть на голосование за оппонентов, то они все получили примерно равную пропорцию голосов — голосовали, по сути, не за кого-то из них, а протестно. Против низкого уровня жизни, отсутствия благополучия, застоя в экономике, и в целом, той ситуации, в которой находится регион. Поэтому то, чего за три месяца нашему кандидату удалось добиться — это достойный результат.

Добавим, что по предварительным данным, в ходе голосования 9 сентября, Виктор Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края с результатом 53,61% голосов избирателей. Явка превысила 37%.

Источник: пресс-служба «Единой России»