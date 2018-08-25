В Республике Алтай «Единая Россия» выдвинула на выборы 55 бывших уголовников

В Республике Алтай на муниципальных выборах в числе кандидатов от «Единой России» оказались 55 человек с судимостями.

Список кандидатов-«уголовников» обнародовал сайт Una Cultura на основе данных, опубликованных республиканским избиркомом.

Самые популярные статьи — кража, растрата и хулиганство. Но есть судимые за изнасилование, организацию преступного сообщества и угрозу убийством. Есть кандидат с судимостью по довольно экзотической статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Еще один кандидат осужден по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», выяснил altapress.ru из данных избиркома.

Некоторые кандидаты имеют несколько судимостей. Рекордсменом стал индивидуальный предприниматель Амыр Калташев, который избирается в Усть-Канский совет депутатов. Мужчина имеет пять судимостей (две из них погашены), в том числе за кражу и нарушение неприкосновенности жилища.

Еще несколько человек из «уголовного» списка избираются повторно. Так, в Улагане районе глава района Никита Санин и спикер райсовета Евгений Чильчинов имели судимости по статье «Хулиганство».

Выборы в Республике Алтай пройдут 9 сентября. В этот день здесь будут избирать депутатов районных и сельсоветов, глав муниципалитетов.