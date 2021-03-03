В России будут активнее следить за теми, кто зазывает подростков на митинги

Заявление он сделал на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Его речь опубликована на сайте Кремля.
«Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств.
Он добавил, что необходимо исключить возникновение «дополнительных угроз для жизни и здоровья» несовершеннолетних.