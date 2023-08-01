В России будут проверять детские игрушки на духовность и нравственность

Процедуру социальной и психологической оценки игрушек могут ввести в России, сообщают " Известия ".

Законопроект с "критериями безопасности для духовно-нравственной идеологии страны" планируют внести в Госдуму. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Сейчас в отношении детских игрушек только проводят санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Новый же законопроект предполагает целую систему психолого-педагогической сертификации игрушек.

Предполагается, что в документе учтут и положение закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию для несовершеннолетних лиц».

Законодателей в первую очередь возмутили игрушки, которые "вызывают ужас у детей и родителей". В качестве примера Буцкая привела знаменитые Хагги Вагги из хоррор-игры. Она отметила, что этот персонаж оживает и должен убить своего владельца.

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