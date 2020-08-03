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3 августа
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Политика

В России, кажется, нашелся самый бедный и скромный депутат

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки, сообщает «Бизнес ФМ». Как оказалось, он — банкрот и находится на содержании у супруги.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Cогласно официальным данным, у депутата также есть квартира площадью 66,6 квадратного метра. Кроме того, трое несовершеннолетних детей Гафнера также владеют собственностью — у каждого из них есть по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратных метров.

Как пишет Ura.ru, такие низкие доходы в декларации объясняются тем, что Гаффнер признан судом банкротом, он находится на иждивении бывшей супруги. Именно на нее оформлен семейный бизнес.

Суд начал реструктуризацию долгов Гаффнера в феврале 2016 года по заявлению Россельхозбанка. К депутату были заявлены требования на 169 млн рублей.

Гаффнер известен россиянам своим скандальным заявлением. Ранее он советовал гражданам поменьше есть в кризис.

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