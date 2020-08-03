В России, кажется, нашелся самый бедный и скромный депутат

Cогласно официальным данным, у депутата также есть квартира площадью 66,6 квадратного метра. Кроме того, трое несовершеннолетних детей Гафнера также владеют собственностью — у каждого из них есть по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратных метров.
Как пишет Ura.ru, такие низкие доходы в декларации объясняются тем, что Гаффнер признан судом банкротом, он находится на иждивении бывшей супруги. Именно на нее оформлен семейный бизнес.
Суд начал реструктуризацию долгов Гаффнера в феврале 2016 года по заявлению Россельхозбанка. К депутату были заявлены требования на 169 млн рублей.
Гаффнер известен россиянам своим скандальным заявлением. Ранее он советовал гражданам поменьше есть в кризис.