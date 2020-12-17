Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

В России могут запретить любые изображения нацистских преступников, даже на футболках и в шутку

Российские депутаты предлагают ужесточить наказание за любые публичные изображения военных преступников Третьего рейха, в том числе их изображения на одежде, информирует «Парламентская газета».

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Законопроект планируется рассмотреть сегодня, 17 декабря, на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 17 декабря.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Поводом стали футболки с изображением Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По словам главы Комитета Госдумы по культуре и одного из авторов документа Елены Ямпольской, наказание за такую агитацию ни одним законом не регламентируется.

Поэтому депутаты предложили внести ряд поправок в закон об увековечивании Победы СССР в Великой Отечественной войне. Их цель — ужесточить наказание за агитацию фашизма.

Ямпольская отмечает, что изображения нацистских преступников каралось также, как и ношение нацистской свастики. Однако, законопроект не будет касаться учебников и публикаций, уточнила глава комитета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость