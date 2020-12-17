В России могут запретить любые изображения нацистских преступников, даже на футболках и в шутку

Российские депутаты предлагают ужесточить наказание за любые публичные изображения военных преступников Третьего рейха, в том числе их изображения на одежде, информирует «Парламентская газ ета».

Законопроект планируется рассмотреть сегодня, 17 декабря, на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 17 декабря.

В Государственной думе. duma.gov.ru

Поводом стали футболки с изображением Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По словам главы Комитета Госдумы по культуре и одного из авторов документа Елены Ямпольской, наказание за такую агитацию ни одним законом не регламентируется.

Поэтому депутаты предложили внести ряд поправок в закон об увековечивании Победы СССР в Великой Отечественной войне. Их цель — ужесточить наказание за агитацию фашизма.

Ямпольская отмечает, что изображения нацистских преступников каралось также, как и ношение нацистской свастики. Однако, законопроект не будет касаться учебников и публикаций, уточнила глава комитета.