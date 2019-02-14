В России начнут жестко штрафовать за фейк-нюьс и оскорбление госсимволов

Госдума предлагает увеличить штраф за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. За нарушение новых норм грозит до 1,5 млн штрафа, а также 15 суток тюрьмы. Копия документа имеется в ТАСС .

Фейк-ньюс

Фейковыми новостями назвали информацию в СМИ или сети, которую размещают под видом достоверной, но она заведомо ложная.

Такое сообщение создает угрозу гражданам, их имуществу, провоцирует массовые нарушения порядка. Новость мешает работе объектов жизнеобеспечения, транспортной, социнфраструктуры и инженерной инфраструктуры, промышленности, кредитных организаций.

За фейковые новости гражданам будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Также в КоАП могут добавить дополнительные правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Еще поправки предусматривают штрафы за последствия размещения недостоверной информации. Например, если погибнет человек.

Оскорбление госсимволов

Одновременно депутаты предложили поправки к законопроекту, который предусматривает наказание за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Планируется ввести санкции от 30 тыс. до 100 тыс. рублей или арест на 15 суток. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или арест на такой же срок.

Пакет законопроектов о борьбе с фейк-ньюс и оскорблением госсимволов внесен в Госдуму 12 декабря. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января, однако размеры штрафов посчитали слишком низкими и значительно увеличили их.