В России планируют резко сократить число чиновников

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, пишут «Известия».

В ходе выступления на коллегии казначейства она уточнила, что в 2020 году планируется сократить численность территориальных органов власти на 5%, 2021-м — ещё на 10%. За это же время численность чиновников центрального аппарата уменьшится на 10%.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — сказала Нестеренко. Общий фонд оплаты труда (ФОТ) не изменится.

Главная позиция реформы — подъем постоянной части зарплаты до 60% от ФОТ и снижение ее «плавающей стимулирующей части» до 40%. В настоящее время эта пирамида перевернута, отметила Нестеренко.