В России растет число обысков с элементами запугивания

За последние 10 с половиной лет российские силовики получили почти два миллиона разрешений судов на производство обыска или осмотра в жилище. Это 96,32% от общего числа запросов, из чего следует, что обыску подверглось каждое 27-е жилище в стране, говорится в докладе международной правозащитной организации «Агора» «Политические обыски: призрачность неприкосновенности».

В России из года в год растет общее число запросов на проведение обысков, отмечается в докладе.

Ежедневно в стране проходит более 500 обысков.

«Если вспомнить, что за этот же период времени суды в среднем удовлетворяли 98,35% ходатайств об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, то становится очевидным, что неприкосновенности частной жизни в России не существует даже формально», — указывают авторы доклада.

В «Агоре» подчеркивают, что «обыски в жилище — лишь верхушка айсберга», пишет znak.com.

Ведь на обыски и осмотры в нежилых помещениях, например, офисах, складах и так далее, судебное разрешение не требуется. Причем в нежилые помещения вторгаться помимо полиции и спецслужб в ряде случаев имеют право также представители множества других ведомств — МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора и Минюста. Эксперты говорят, что сведения о числе подобных вторжений нигде не публикуются, а вероятнее всего, и не учитываются.

«Доброе» утро

В докладе также описаны «элементы запугивания», которые силовики используют при проведении такого рода следственных действий. Среди таких элементов — раннее время (обыск начинается в промежутке между 6 и 8 часами утра), использование спецсредств, насилия, угрозы, демонстрация оружия; обыски у родителей и других близких родственников; взлом дверей или вход через окна.