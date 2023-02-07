7 февраля
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Политика

В России разработали новую форму для военных, участвующих в спецоперации

Министерство обороны разработало новую форму для военных, участвующих в спецоперации. Об этом пишет РБК, ссылаясь на осведомленный источник.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По словам источника, внешний вид формы «в целом сохранится». Но планируют улучшить качество тканей, швов и утеплителя.

Какие предприятия будут производить новую форму, собеседник не сообщил.

В Минобороны подтвердили информацию о разработке новой формы для военнослужащих, участвующих в СВО.

Утверждается, что учитывали пожелания всех категорий военных, в том числе участвующих в спецоперации.

Ранее altapress.ru писал, что такое военные сборы и будут ли в них отправлять не служивших россиян.

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