В России разработали новую форму для военных, участвующих в спецоперации

По словам источника, внешний вид формы «в целом сохранится». Но планируют улучшить качество тканей, швов и утеплителя.
Какие предприятия будут производить новую форму, собеседник не сообщил.
В Минобороны подтвердили информацию о разработке новой формы для военнослужащих, участвующих в СВО.
Утверждается, что учитывали пожелания всех категорий военных, в том числе участвующих в спецоперации.
Ранее altapress.ru писал, что такое военные сборы и будут ли в них отправлять не служивших россиян.
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