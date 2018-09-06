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В России резко вырос уровень социальной напряженности

Социальное напряжение среди россиян растет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в августе.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

По сравнению с прошлым годом увеличилось число проблем, которые беспокоят россиян, показало исследование. 72% опрошенных отметили рост цен, 52% — обнищание населения, 48% обеспокоены ростом безработицы, пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса.

Около 30% респондентов отмечают экономический кризис и несправедливое распределение доходов. Еще 21% обеспокоены падением морали и нравственности. Значительно большее число граждан начали обращать внимание на проблемы с экологией — с 14 до 25% и рост количества преступлений — с 8 до 15%.

Меньше всего респонденты боятся терактов в Чечне и на Северном Кавказе, роста заболеваемости СПИДом, а также конфликтов во властных кругах.

«Каждый пункт опросника» вырос на треть по сравнению с предыдущим годом", — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков.

В последний раз такие показатели фиксировались перед дефолтом 1998 года. «Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем это не обеспокоенность какой-то конкретной проблемой, а повышение общей тревожности и недовольства», — заявляет он, пишет ura.ru.

Критическим шагом стало повышение пенсионного возраста.

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в августе вырос с 67% до 70%, сообщает «Интерфакс». Неодобрение деятельности Путина как главы государства высказали 30% участников опроса (в июле показатель составлял 32%).

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