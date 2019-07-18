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Политика

В России скоро перестанут выдавать бумажные паспорта. Чем их заменят?

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян появится электронный документ. Первыми его обладателями станут москвичи.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщил вице-премьер Правительства Максим Акимов, работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года, все комплектующие новой системы будут российскими.

Акимов отметил, что никакие иностранные компании «ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора» задействованы в этом процессе не будут.

Также переход на электронные паспорта не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета. В пилотном режиме проект будет запущен на территории Москвы, передает ТАСС. Акимов пообещал, что никакого принуждения, обязательности или кампанейщины в процессе внедрения электронных паспортов не будет.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru


Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что россияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем это было изначально запланировано — уже в 2023 году.

В чем фишка электронного документа?

Как отмечал Медведев, в ряде стран электронный паспорт себя неплохо зарекомендовал как с точки зрения удобства, так и надежности.

Такой документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных услуг, исчезает необходимость заполнять анкеты и перепечатывать данные, а значит минимизирует ошибки и экономит время, отметил глава правительства.

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