В России создадут реестр коррупционных компаний

Создать реестр предложил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. По его словам, в черный список будут включаться фирмы и компании, хотя бы раз привлеченные к административной ответственности за любые коррупционные правонарушения.
Кроме того, Чайка считает, что данные из этого реестра необходимо будет соединить с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных информационного центра МВД. Тогда легче будет отслеживать любые нарушения № 44- ФЗ, в рамках которого проводятся электронные аукционы и конкурсы на исполнение государственных и иных заказов.
Идея Генпрокуратуры понравилась председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, пишет «Российская газета». Он поручил кабинету министров вместе с силовиками окончательно сформировать предложения по финансовому контролю при реализации нацпроектов.