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12 ноября
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Политика

В России создадут реестр коррупционных компаний

В России будет создан реестр коррупционных компаний, в него войдут юридические лица, которые хотя бы раз попались на даче взятки чиновникам. Такую идею обсудили на заседание правительства 11 ноября.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Создать реестр предложил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. По его словам, в черный список будут включаться фирмы и компании, хотя бы раз привлеченные к административной ответственности за любые коррупционные правонарушения.

Кроме того, Чайка считает, что данные из этого реестра необходимо будет соединить с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных информационного центра МВД. Тогда легче будет отслеживать любые нарушения № 44- ФЗ, в рамках которого проводятся электронные аукционы и конкурсы на исполнение государственных и иных заказов.

Идея Генпрокуратуры понравилась председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, пишет «Российская газета». Он поручил кабинету министров вместе с силовиками окончательно сформировать предложения по финансовому контролю при реализации нацпроектов.

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