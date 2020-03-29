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Политика

В России создали президиум правительства. Кто туда вошел

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства, передает РИА «Новости».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Президиум российского правительства возглавил Михаил Мишустин. Также в новый руководящий орган вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Кроме того, президиум будут представлять главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов.

Президиум правительства создан для решения оперативных вопросов, и его заседания будут проходить нерегулярно. Постановления президиума принимаются большинством голосов, но не должны противоречить законодательству. Кабмин имеет право отменить их.

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