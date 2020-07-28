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Политика

В России зафиксировали бум на приобретение «золотых паспортов»

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус.

Кипр.
Кипр.
СС0

Вид на жительство (ВНЖ) в других странах и второе гражданство в рамках программы «гражданство в обмен на инвестиции» стали альтернативой визам, пишет Forbes.

Произошел «небывалый бум» интереса россиян к таким программам, утверждают эксперты рынка. Количество обращений с марта по май этого года, когда действовали жесткие ограничения, выросло почти на 20%.

Самая популярная страна в ЕС — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна, на третьем — Кипр и Мальта, пишет bfm.ru. <Популярность Кипру добавили скидки на островную недвижимость до 30% от текущей стоимости объектов.>

Инвестиции

Из-за сокращения потока туристов некоторые страны сами привлекают будущих граждан, снижая пороги инвестиций, необходимых для получения паспорта.

Среди европейских стран россияне сейчас активно рассматривают также вариант получения паспорта Черногории. Эта страна запустила программу предоставления гражданства через инвестиции лишь в ноябре 2019 года, инвестиционный порог в ней составляет $250 000.

Прогноз

Рост спроса на иностранные паспорта и ВНЖ продолжится осенью, когда многие страны откроют границы для иностранцев, и клиенты смогут посмотреть объекты для инвестиций на месте.

Вторая волна

Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года.

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