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Политика
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В российском МИДе заявили, что США готовят войну

Выходя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Соединенные Штаты Америки готовит войну. Такое заявление сделал замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

Армия США.
Армия США.
soldiersmediacenter, CC BY 2.0, part from original.

Белоусов высказал это мнение после того как комитет ООН проголосовал против российской резолюции в поддержку ДРСМД.

Сразу после этого представитель США обвинил Россию в нарушении договора. В частности, в том, что РФ производит ракеты наземного базирования сверх установленный ДРСМД лимитов

В ответ Белоусов заметил, что Москва с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора.

По мнению представителя МИДа, Российская Федерация «готовится к войне», а США «готовят войну». «Иначе зачем им выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — сказал российский дипломат коллегам в ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не станет соблюдать договор о ракетах, потому что его нарушают другие страны. Он добавил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя», передает РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном начале гонки вооружений и пообещал «зеркально» ответить на поставки новых ракет США в Европу.

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