В российском МИДе заявили, что США готовят войну

Выходя из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Соединенные Штаты Америки готовит войну. Такое заявление сделал замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

Белоусов высказал это мнение после того как комитет ООН проголосовал против российской резолюции в поддержку ДРСМД.

Сразу после этого представитель США обвинил Россию в нарушении договора. В частности, в том, что РФ производит ракеты наземного базирования сверх установленный ДРСМД лимитов

В ответ Белоусов заметил, что Москва с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора.

По мнению представителя МИДа, Российская Федерация «готовится к войне», а США «готовят войну». «Иначе зачем им выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — сказал российский дипломат коллегам в ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не станет соблюдать договор о ракетах, потому что его нарушают другие страны. Он добавил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя», передает РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном начале гонки вооружений и пообещал «зеркально» ответить на поставки новых ракет США в Европу.