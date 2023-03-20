В «Российской газете» опубликовали статью Си Цзиньпина

В статье китайский лидер пишет о рациональном выходе из украинского кризиса. В частности, о предложенном Китаем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.

Публикация вышла в преддверии официального визита китайского лидера в Москву, указывает bfm.ru.

Встреча президента РФ и Си Цзиньпина начнется 20 марта.

Ранее Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая для издания «Жэньминь жибао».

Российский и китайский лидеры встречались в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде.