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Политика

В «Российской газете» опубликовали статью Си Цзиньпина

Статью для «Российской газеты» написал председатель КНР Си Цзиньпин.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

В статье китайский лидер пишет о рациональном выходе из украинского кризиса. В частности, о предложенном Китаем мирном плане по урегулированию конфликта на Украине.

Публикация вышла в преддверии официального визита китайского лидера в Москву, указывает bfm.ru.

Встреча президента РФ и Си Цзиньпина начнется 20 марта.

Ранее Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая для издания «Жэньминь жибао».

Российский и китайский лидеры встречались в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде.

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