В Россию запретили ввозить одежду и обувь из Украины

Правительство РФ опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу из Украины. В него включены одежда, обувь, бумага, трубная и другая продукция, пишет ТАСС .

В постановлении кабинета министров приведен полный перечень товаров, запрещенных к ввозу. Так украинские фабрики теперь не смогут поставлять в страну костюмы, жакеты, комплекты, брюки, платья, свитеры, майки, юбки, блайзеры, комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты и бриджи (кроме купальных) женские или для девочек и др.

Кроме того, запрещен импорт обуви, деталей обуви, канатов, проволоки, крепежных изделий, стальной эмалированной посуды.

Эти товары импортируются в РФ из целого ряда стран, поэтому Минпромторг РФ не ожидает возникновения дефицита. Запрет создаст дополнительные возможности для отечественных производителей одежды, обуви и других товаров.

Совокупный импорт товаров, запрещенных к ввозу, в 2018 году составила почти 250 млн долларов.