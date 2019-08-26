В сети появились сообщения о методах борьбы с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Он якобы неоднократно обращался к высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности с просьбой изучить данный вопрос, пишет интернет-ресурс Axios . Выяснилось, что идея использования ядерного оружия в борьбе со стихией не нова.

По словам источников, Трамп буквально говорил следующее: «Они <ураганы> начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?»

Американский лидер также поднимал этот вопрос с другим высокопоставленным чиновником администрации. Так, Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их. При этом источник отметил, что в этом разговоре Трамп не упомянул слово «ядерный», президент лишь говорил о бомбардировках ураганов.

В администрации президента не стали комментировать эту информацию, сославшись, что это была «частная дискуссия».

Идея использования ядерного оружия для разрушения ураганов не нова. Так, впервые мысль о том, что взрыв ядерной бомбы над глазом урагана может быть использован для противодействия конвекционным потокам, высказал один из ученых эпохи президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1953−1961).

Ядерный взрыв СС0

Об ураганах

Одним из наиболее частных и опасных катаклизмов на нашей планете является ураган.

Все ураганы приходят с моря, а, попадая на сушу, довольно быстро рассеиваются, нанося перед этим значительный урон. Большинство циклонов формируется в экваториальном поясе или в тропических широтах (не далее 20 градусов от экватора).

За последние два столетия при ураганах погибло около 1,9 млн человек, а убытки составили миллиарды долларов. Только в одном Новом Орлеане в 2005 году ураган «Катрина» унес жизни более 1800 горожан и затопил 80% городской территории.