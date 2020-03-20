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20 марта
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Политика

В Сети высмеяли желание Польши прибрать к рукам Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области. Пользователи твиттера отнеслись «оккупации» с юмором, сообщает РИА «Новости».

Флаги Польши.
Флаги Польши.
СС0

Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала материал, в котором писала, что Калининградская область оказалась в «полуизоляции» после решения России закрыть границы из-за коронавируса. В комментариях к статье читатели из Польши написали, что сложившаяся ситуация на руку Варшаве, и страна может присоединить регион к себе.

Русскоязычные пользователи Твиттера не смогли удержаться от шуток. «Примем Речь Посполитую в состав России, не впервой же!» — сострил @AlexBasil12.

«Чтобы больше не было таких желаний, нужно подумать о присоединении Польши к Калининграду», — пошутил @RadTer.

В пресс-службе правительства региона отказались комментировать ситуацию. Губернатор Антон Алиханов, в свою очередь, отметил, что не готов всерьез реагировать на сообщения интернет-троллей.

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