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Политика

В Сибири и на Дальнем Востоке голосовали чаще «против» поправок в Основной закон

В большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока противников поправок к Конституции оказалось больше, чем в среднем по России, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам подсчета всех голосов в регионах.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Подсчет в сибирских и дальневосточных регионах уже завершен. На данный момент ЦИК обработал 99 процентов поступивших бюллетеней по всей России. Предварительный итог голосования — 78,03% «за», «против» — 21,16%.

Остаток составляют бюллетени, признанные испорченными или недействительными.

Этот среднероссийский результат был превышен в пользу сторонников изменений Конституции всего в шести регионах Сибири и Дальнего Востока.

За поправки активно голосовали жители Тувы, Приморья, Кузбасса, Тюменской области, Ямала и Чукотки. Во всех остальных регионах противников поправок больше, чем в среднем по России, отмечает «Сибирь.Реалии».

Наиболее активно против изменения Конституции голосовали в Республике Алтай, Якутии, на Камчатке, в Хабаровском крае, в Приангарье, на Колыме, в Новосибирской, Омской, Томской областях. Здесь проголосовавших против поправок свыше 30%, пишет newsru.com.

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