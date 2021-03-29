В Сибири возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина

Чиновники минздрава Хакасии опоздали с проведением аукциона на закупку инсулина. Из-за этого больные сахарным диабетом в течение нескольких месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат, пишет РИА Новости.

По версии следствия, чиновники несвоевременно провели аукцион по поставке инсулина на 2021 год, «при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе».

«Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом», — сообщили в региональном СК.

В результате инсулина в регионе не было. Врачи выписывали рецепты, однако пациенты не могли получить жизненно необходимый препарат от 1 до 3 месяцев.

Следственный комитет возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).