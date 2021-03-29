В Сибири возбудили дело против чиновников, сорвавших закупки инсулина

По версии следствия, чиновники несвоевременно провели аукцион по поставке инсулина на 2021 год, «при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе».
«Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом», — сообщили в региональном СК.
В результате инсулина в регионе не было. Врачи выписывали рецепты, однако пациенты не могли получить жизненно необходимый препарат от 1 до 3 месяцев.
Следственный комитет возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).