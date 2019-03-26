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Политика

В Сирии погибли еще трое российских военных

В Сирии на автомобиль с российскими военными напали боевики, сообщает Минобороны. Трое военнослужащих в результате нападения погибли, рассказали в РБК.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

Трое российских военнослужащих пропали без вести в Сирии еще в конце февраля после нападения боевиков. Как отмечают в Минобороны, на автомобиль, в котором они передвигались, напала группа террористов, военные погибли на месте. Их тела уже доставлены в Россию.

В Минобороны заявили РИА «Новости», что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску. Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе ее президента Башара Асада. Весной 2016 года Владимир Путин вывел основную часть российской группировки. Сейчас в Сирии базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.

Это далеко не первый случай гибели россиян в Сирии после начала операции. Однако точные сведения числе погибших не сообщаются. Как напоминает «Дождь», в мае 2015 года президент Владимир Путин засекретил сведения о потерях российской армии в мирное время. Верховный суд подтвердил законность этого решения. В суде стало известно, что засекретить данные президента попросили премьер-министр Дмитрий Медведев, Минобороны, СВР и ФСБ.

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