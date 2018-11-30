В Сирии заявили, что сбили израильский самолет. В Израиле отрицают эту информацию

Тем временем в сети появилось видео, на котором видно, как сирийская ПВО отбивает ракетную атаку южнее столицы этой ближневосточной страны.
Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки, рассказывает РИА Новости.
#SAA AD activity recorded from the car near #Damascus pic.twitter.com/IWX0Xt5l8U— Drexl Spivey (@RisboLensky) 29 ноября 2018 г.