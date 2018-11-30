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Политика
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В Сирии заявили, что сбили израильский самолет. В Израиле отрицают эту информацию

Сирийские военные сообщили об отражении атаки израильских ВВС под Дамаском. По данным сирийской стороны, было сбито несколько ракет и самолет, пишет РИА Новости. Однако позже агентство заявило об аннулировании этого сообщения, так как источник, рассказавший о сбитом самолете, позже опроверг это заявление. Израильские военные также опровергли данные о сбитом самолете.

Сирия, Дамаск.
Сирия, Дамаск.
Открытые источники в интернете (СС0)

Тем временем в сети появилось видео, на котором видно, как сирийская ПВО отбивает ракетную атаку южнее столицы этой ближневосточной страны.

Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки, рассказывает РИА Новости.

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