В Сирии заявили, что сбили израильский самолет. В Израиле отрицают эту информацию

Сирийские военные сообщили об отражении атаки израильских ВВС под Дамаском. По данным сирийской стороны, было сбито несколько ракет и самолет, пишет РИА Новости. Однако позже агентство заявило об аннулировании этого сообщения, так как источник, рассказавший о сбитом самолете, позже опроверг это заявление. Израильские военные также опровергли данные о сбитом самолете.