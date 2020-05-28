В Совете Европы рассмотрели петицию россиян о поправках в Конституцию

В Совете Европы рассмотрели петицию россиян о необходимости проведения правовой экспертизы предложенных изменений в Конституцию РФ и процедуры их принятия и приняли решение направить запрос на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Сроки проведения этой процедуры пока не известны, сообщили авторы петиции юрист-конституционалист Станислав Станских и правозащитник Юрий Джибладзе.

Петиция более 200 тыс. россиян, включая более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, была рассмотрена на онлайн-заседании Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Обращение о проведении срочной юридической экспертизы поправок к Конституции и процедуры их принятия было поддержано членами Комитета, пишет znak.com.

«Комитет принял положительное решение о направлении этого запроса в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию Совета Европы). Комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Ее экспертные оценки носят рекомендательный характер», — рассказывают авторы петиции со ссылкой на членов Комитета по мониторингу.

Венецианская комиссия должна проверить изменения Конституции РФ на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы.