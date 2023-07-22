22 июля
﻿
Политика

В Совфеде не поддержали решение депутатов расширить призывной возраст с 18 до 30 лет

Главы двух комитетов Совета Федерации выступили против решения депутатов оставить в качестве нижней планки призывного возраста 18 лет, передает "Интерфакс".

Армия.
Армия.
unsplash.com

Напомним, 21 июля в Госдуме заявили, что нижний предел не будут повышать, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет.

Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года, а верхней - до 30 лет.

Планировалось, что в 2024 году призывной возраст срочной службы составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Однако нижнюю границу повышать передумали. Соответствующую поправку внесли ко второму чтению.

Сенаторы не согласны с депутатами и настаивают на повышении до 21 года. Так, против парламентариев высказались глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

При этом в Совфеде согласны, что нужно предусмотреть право поступать на службу с 18 лет по собственному желанию, если комиссия сочтет гражданина пригодным к службе.

"Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", - резюмировал Бондарев.

Поправки к законопроекту о призывном возрасте вступят в силу с 1 января 2024 года.

"На осенний призыв эти правила не распространяются. Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать", - уточнили в Госдуме.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость