В США инициируют импичмент Трампа: что это и чем грозит президенту. Разбор

Что произошло
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования по вопросу об импичменте Дональда Трампа.
«Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — приводит цитату из телеобращения Пелоси «Медуза».
Что такое импичмент
Импичмент в политике — это процедура привлечения к суду высших должностных лиц, которые грубо нарушили закон, и их отстранение от должности.
В США предъявить президенту обвинение может Палата представителей. Для этого достаточно большинства голосов политиков. После этого дело передают в Сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент, объясняют «Ведомости».
Чтобы признать президента виновным и отстранить от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Сейчас большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии (от которой баллотировался Трамп), это делает импичмент Трампа маловероятным.
В чем обвиняют Трампа
Американского президента подозревают в том, что он мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами.
Противники Трампа из Демократической партии утверждают, что он в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил начать расследование деятельности сына Джо Байдена.
Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.
Как отреагировал Трамп
Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму своего разговора с Владимиром Зеленским, пишет BBC. В Twitter президент прокомментировал заявление о запуске процедуры импичмента:
«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это новостью об „охоте на ведьм“. Плохо для нашей страны».
Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019