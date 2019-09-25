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Политика

В США инициируют импичмент Трампа: что это и чем грозит президенту. Разбор

Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Президента обвиняют в давлении на Зеленского: якобы Трамп требовал начать расследование в отношение своего политического оппонента. Что нужно знать об этом — в материале altapress.ru.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Что произошло

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования по вопросу об импичменте Дональда Трампа.

«Я даю указание шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — приводит цитату из телеобращения Пелоси «Медуза».

Трамп.
Трамп.
СС0

Что такое импичмент

Импичмент в политике — это процедура привлечения к суду высших должностных лиц, которые грубо нарушили закон, и их отстранение от должности.

В США предъявить президенту обвинение может Палата представителей. Для этого достаточно большинства голосов политиков. После этого дело передают в Сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент, объясняют «Ведомости».

Чтобы признать президента виновным и отстранить от власти, необходимо две трети голосов сенаторов. Сейчас большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии (от которой баллотировался Трамп), это делает импичмент Трампа маловероятным.

Лимузин Трампа.
Лимузин Трампа.
wikipedia.org

В чем обвиняют Трампа

Американского президента подозревают в том, что он мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами.

Противники Трампа из Демократической партии утверждают, что он в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил начать расследование деятельности сына Джо Байдена.

Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Как отреагировал Трамп

Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму своего разговора с Владимиром Зеленским, пишет BBC. В Twitter президент прокомментировал заявление о запуске процедуры импичмента:

«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это новостью об „охоте на ведьм“. Плохо для нашей страны».

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