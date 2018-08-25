В США опубликовали новый пакет санкций против России‍

В США опубликовали документы о новых антироссийских санкциях, которые вводят в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новые санкции США против России затронут такие сферы, как кредитование, поставки оружия и оказание внешней помощи. Согласно проекту документа, США вводят запрет на предоставление помощи России. Исключением станет предоставление срочной гуманитарной помощи и поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов, пишет Газета.ру.

Также вводится запрет на выдачу лицензий на поставки американского оружия российским государственным компаниям. При этом санкции не будут распространяться на сотрудничество России и США в космической сфере.

Еще одним пунктом станет запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки» любыми государственными ведомствами и структурами США. Кроме того, Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по разделу «Национальная безопасность» (например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Однако и здесь есть исключения.

В прежнем режиме будут выдаваться лицензии на экспорт товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

Новые санкции США вступят в силу в понедельник, 27 августа.