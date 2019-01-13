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Политика
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В США назвали союз России и Китая «американским кошмаром»

Эксперты из США считают, что союз России и Китая может стать настоящим «американским кошмаром», пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание National Interest.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Американские аналитики считают, что Вашингтон допускает ошибку, недооценивая сотрудничество Москвы и Пекина. При этом подчеркивают, что несмотря на достаточно хорошие отношения между Россией и Китаем, на данный момент речи об официальном альянсе между двумя странами не идет. Эксперты утверждают, что Пекин еще опасается, что союз с Москвой может сильно ослабить экономическое сотрудничество с Вашингтоном.

Издание вспоминает слова посла Китая в США Цуй Тянькая, который заявил, что на фотографии с улыбающимися и пожимающими руки Владимиром Путиным и Си Цзиньпином «не хватает улыбающегося лица Дональда Трампа». Дипломат отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами, чтобы ускорить создание многополярного мира, нежели чем постоянно находиться с Москвой в биполярном конфликте с Вашингтоном.

Авторы вспоминают, что в США достаточно долго со скептицизмом рассматривали возможность глубокого сотрудничества России и Китая. Однако страна неосознанно предпринимала шаги, которые лишь сближали Москву и Пекин. И как ответить на такое сближение сейчас — для Вашингтона является «сложнейшим вопросом».

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