В США назвали союз России и Китая «американским кошмаром»

Американские аналитики считают, что Вашингтон допускает ошибку, недооценивая сотрудничество Москвы и Пекина. При этом подчеркивают, что несмотря на достаточно хорошие отношения между Россией и Китаем, на данный момент речи об официальном альянсе между двумя странами не идет. Эксперты утверждают, что Пекин еще опасается, что союз с Москвой может сильно ослабить экономическое сотрудничество с Вашингтоном.
Издание вспоминает слова посла Китая в США Цуй Тянькая, который заявил, что на фотографии с улыбающимися и пожимающими руки Владимиром Путиным и Си Цзиньпином «не хватает улыбающегося лица Дональда Трампа». Дипломат отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами, чтобы ускорить создание многополярного мира, нежели чем постоянно находиться с Москвой в биполярном конфликте с Вашингтоном.
Авторы вспоминают, что в США достаточно долго со скептицизмом рассматривали возможность глубокого сотрудничества России и Китая. Однако страна неосознанно предпринимала шаги, которые лишь сближали Москву и Пекин. И как ответить на такое сближение сейчас — для Вашингтона является «сложнейшим вопросом».