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Политика

В США собираются бороться с «пагубным влиянием Кремля»

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы под названием «Противодействие пагубному влиянию Кремля». Документ опубликован на сайте агентства, пишет РБК.

В нем сказано, что соответствующая программа запускается «в соответствии со стратегией национальной безопасности» и миссией USAID, которая состоит в том, чтобы «помогать правительствам, гражданскому обществу, частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности».

«Соединенные Штаты давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов. Правительство России и его доверенные лица стремятся ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров», — говорится в документе.

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