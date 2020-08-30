Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

В США задумались о репарациях для потомков рабов

В американском штате Калифорния предложили сформировать целевую группу в составе девяти законодателей для проработки вопроса о денежных выплатах афроамериканцам из числа потомков рабов.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

По его данным, верхняя палата законодательного собрания Калифорнии в субботу, 29 августа, 33 голосами против трех одобрила резолюцию о формировании упомянутой выше группы.

Теперь резолюция ставится на голосование в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа.

В случае утверждения целевой группе предстоит внимательно изучить данный вопрос и к июлю 2023 года определить вид и объем репараций потомкам рабов.

США.
США.
СС0

Одним из сторонников такой идеи является сенатор Холли Митчелл (демократ от Лос-Анджелеса). Она считает, что власти Калифорнии еще до Гражданской войны (1861−1865) принимали юридические меры для поддержания сохранения рабства в южных штатах.

По мнению законодателя, одними из последствий рабства стали более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость