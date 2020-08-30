В США задумались о репарациях для потомков рабов

В американском штате Калифорния предложили сформировать целевую группу в составе девяти законодателей для проработки вопроса о денежных выплатах афроамериканцам из числа потомков рабов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

По его данным, верхняя палата законодательного собрания Калифорнии в субботу, 29 августа, 33 голосами против трех одобрила резолюцию о формировании упомянутой выше группы.

Теперь резолюция ставится на голосование в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа.

В случае утверждения целевой группе предстоит внимательно изучить данный вопрос и к июлю 2023 года определить вид и объем репараций потомкам рабов.

США. СС0

Одним из сторонников такой идеи является сенатор Холли Митчелл (демократ от Лос-Анджелеса). Она считает, что власти Калифорнии еще до Гражданской войны (1861−1865) принимали юридические меры для поддержания сохранения рабства в южных штатах.

По мнению законодателя, одними из последствий рабства стали более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.