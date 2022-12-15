В Целинном районе прошли выборы главы

Главой Целинного района избрали Виктора Бирюкова. Выборы прошли на сессии Целинного районного Совета депутатов 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Кандидатуру Виктора Бирюкова поддержали 17 из 21 депутатов районного Совета.

Виктор Бирюков бессменно возглавляет Целинный район с 2014 года.

Срок полномочий избранного главы региона главы составляет 5 лет.

Биография

Виктор Бирюков родился 25 сентября 1956 года в поселке Кировск Целинного района. После окончания школы служил в рядах Советской армии, а затем работал учителем физкультуры в Целинной восьмилетней школе.

В 1981 году окончил Бийский государственный педагогический институт по специальности «общетехнические дисциплины и труд». Затем работал секретарем Целинного РК ВЛКСМ.

Через четыре года Виктор Бирюков начал служить в органах внутренних дел и трудился там в течение 17 лет. Закончил службу в должности начальника Ребрихинского ОВД Алтайского края и был награжден тремя медалями.

Карьера

В 2000 году получил второе высшее образование в Барнаульском юридическом институте по специальности «юриспруденция». А через два года вступил в должность администратора Целинного районного суда.

В сентябре 2006 года его назначили начальником Целинного отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы.

Через шесть лет решением Целинного районного Совета депутатов Виктора Бирюкова назначили главой районной администрации по контракту.