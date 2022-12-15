В Целинном районе прошли выборы главы

Кандидатуру Виктора Бирюкова поддержали 17 из 21 депутатов районного Совета.
Виктор Бирюков бессменно возглавляет Целинный район с 2014 года.
Срок полномочий избранного главы региона главы составляет 5 лет.
Биография
Виктор Бирюков родился 25 сентября 1956 года в поселке Кировск Целинного района. После окончания школы служил в рядах Советской армии, а затем работал учителем физкультуры в Целинной восьмилетней школе.
В 1981 году окончил Бийский государственный педагогический институт по специальности «общетехнические дисциплины и труд». Затем работал секретарем Целинного РК ВЛКСМ.
Через четыре года Виктор Бирюков начал служить в органах внутренних дел и трудился там в течение 17 лет. Закончил службу в должности начальника Ребрихинского ОВД Алтайского края и был награжден тремя медалями.
Карьера
В 2000 году получил второе высшее образование в Барнаульском юридическом институте по специальности «юриспруденция». А через два года вступил в должность администратора Целинного районного суда.
В сентябре 2006 года его назначили начальником Целинного отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы.
Через шесть лет решением Целинного районного Совета депутатов Виктора Бирюкова назначили главой районной администрации по контракту.
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